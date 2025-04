Anna Groeneveld maakt einde aan geruchten over verzoening met Lil Kleine

Tekst: Denise Delgado

Er is geen sprake van een hereniging tussen Lil Kleine (30) en Anna Groeneveld. De relatie is definitief voorbij, benadrukt Anna tegenover ‘Shownieuws’: “Jorik en ik zijn niet meer bij elkaar.”

De rapper, wiens echte naam Jorik Scholten is, liet dinsdag op radiozender SLAM! nog weten dat Anna ‘nog steeds zijn vrouwtje’ is, waarmee hij leek te hinten op een mogelijke verzoening. Anna reageert: ‘Ik voel me echt een attractie.’

Vorige week liet Anna via Instagram al weten dat de relatie ten einde is. Ze gaf toen aan dat het ‘respect en de loyaliteit’ waren verdwenen, wat het vertrouwen tussen hen had aangetast.

BEELD: ANP