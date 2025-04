Lil Kleine ontkent stuklopen van relatie met Anna

Tekst: Denise Delgado

Lil Kleine (30) en Anna Groeneveld (27) lijken tóch nog een stel. In een interview met SLAM!-dj Jarno van der Wielen liet de rapper weten dat hij en Anna nog steeds bij elkaar zijn.

Lil Kleine (30) en Anna Groeneveld (27) lijken tóch nog een stel. In een interview met SLAM!-dj Jarno van der Wielen liet de rapper weten dat hij en Anna nog steeds bij elkaar zijn.

“Ze is nog steeds mijn vrouwtje”, zei hij, toen hem gevraagd werd wat hij met zijn tatoeage van haar naam gaat doen. Volgens de rapper gaat iedereen op z’n eigen manier met dingen om. “Naar de media gaan, of iets posten of een statement maken – dat moet je vooral zelf weten. Ik heb daar alle respect voor, dat iemand dat op haar eigen manier doet.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Lil Kleine verlaat lachend de gevangenis

Zelf houdt hij privézaken liever buiten de schijnwerpers. “Maar ik ben meer een persoon van: privé is privé. Het is gewoon mijn vrouwtje, ik hou van d’r. Ze is de allerbeste en er gaat niemand beter zijn dan zij. En dat is hoe ik erover denk.”

Eerder schreef Anna op Instagram dat zij en Jorik uit elkaar zijn. Ze vertelde dat ze veel energie in hun relatie had gestoken, maar dat respect en loyaliteit ontbraken, waardoor het vertrouwen verdween.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @LILKLEINE