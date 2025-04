Relatie Lil’ Kleine en Anna Groeneveld gestrand

Tekst: Nicky Molendijk

Verdrietig nieuws voor Lil’ Kleine en Anna Groeneveld. De relatie van het stel is voorbij. “Met onwijs veel verdriet wil ik via deze weg laten weten dat Jorik en ik niet langer samen zijn”, schrijft Anna op haar Instagram Stories.

Groeneveld geeft aan dat er een hele gelukkige basis tussen hen was. “Iets waar ik in geloofde en waar ik veel energie in heb gestoken”, voegt ze toe. “Ik heb altijd met heel mijn hart geprobeerd om van ons iets moois te maken en ik heb altijd het gevoel gehad dat dit wederzijds was. Ik had daarom de hoop dat we samen zouden groeien en daarmee samen aan een toekomst konden bouwen.”

Bron: Instagram Anna Groeneveld

“Maar respect en loyaliteit zijn geen dingen waarover onderhandeld kan worden”, gaat Anna verder. “Die zijn verdwenen en daarmee ook het gevoel van geborgenheid. Zonder vertrouwen is er geen basis meer”, aldus Groeneveld.

Het stel maakte in de zomer van 2024 bekend een relatie te hebben.