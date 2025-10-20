André van Duin waarschuwt voor nepvideo’s: ‘Mijn beeltenis wordt misbruikt’

Tekst: Denise Delgado

André van Duin (78) waarschuwt volgers voor nepvideo’s. De komiek deelt op Instagram dat zijn ‘beeltenis wordt misbruikt’ in frauduleuze video’s waarin hij zogenaamd een middel tegen hoge bloeddruk aanbeveelt. André benadrukt dat hij absoluut niets met deze reclame te maken heeft en spoort zijn volgers aan om niet in de val te trappen.

Oplichting met AI

De nepvideo’s zijn volgens de presentator gemaakt met Artificial Intelligence (AI). “Momenteel is er een filmpje te zien op Facebook waar in ik, met een slechte AI stem, reclame maak voor een middel tegen hoge bloeddruk’, pent André onder de screenshot van een nieuwsbericht van De Telegraaf die hij plaatst. ‘Ik ben dat niet! Niet geloven, product niet bestellen. Het is nep en mijn beeltenis wordt misbruikt.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: André van Duin brengt boek en album uit

In het artikel van De Telegraaf wordt uitgelegd hoe oplichters naast beroemdheden ook bekende artsen misbruiken om alternatieve geneesmiddelen te promoten.

Positieve momenten ondanks de nepvideo’s

Ondanks deze vervelende situatie heeft André ook reden tot vieren. Onlangs ontving hij een oeuvreprijs voor zijn indrukwekkende carrière van zestig jaar in entertainment. In de onderstaande video vertelt André wat deze erkenning voor hem betekent:

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @AVDUINN