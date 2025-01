Martine van Os: ’André van Duin en ik passen niet zo goed’

De vrouwen die naast André van Duin staan in een televisieprogramma moeten een bepaald karakter hebben of zich dat kunnen aanmeten, meent Martine van Os. Iets dat haar minder goed afgaat, waardoor zij niet snel nog eens een presentatieduo met de komiek zal vormen, bekent ze deze week in Weekend. “Hij gebruikt je als speelpop.”

Martine van Os presenteerde samen met André van Duin het tv-programma Tijd Voor Max. Of het nog eens van een samenwerking met de komiek zal komen weet ze niet. “Ik denk dat het niet zo goed past,” vertelt ze deze week in Weekend. “Je had André van Duin en Corrie van Gorp. En je hebt André van Duin en Janny van der Heijden. Janny is de 2.0-versie van Corrie van Gorp. Het is een karakter.”

Speelpop

Het aanmeten van zo’n karakter past Martine minder goed, vindt ze. Vandaar dat ze niet denkt dat ze in de toekomst nog eens een programma met André zal presenteren. “Janny vindt het leuk om als een soort speelpop gebruikt te worden door André. Dat kan ik minder goed.”

