André Hazes is niet verbaasd dat hij Ahoy niet vol kreeg: ‘Heb gunfactor naar de klote geholpen’

André Hazes wil ooit zijn eigen sportschool openen. Dat vertelt de 30-jarige zanger in De Telegraaf-bijlage Vrouw.

“Ik train vlakbij, bij een vriend van me, en vanochtend stond ik daar veertig minuten achter de bar mensen gedag te zeggen, dat vind ik te gek”, zegt Hazes. “Ik heb ook weleens gedacht aan een eigen horecazaak, maar dat lijkt me niet zo slim, tussen de drank.”

Toen het mede door zijn verslavingen slecht ging, dacht de zanger dat hij niet meer op het podium zou staan. “Mijn stem was kapot en ik dacht echt dat ik daarvoor de drank nodig had. Totdat ik in de Elvis-film de scène zag waarin hij een show krijgt in Las Vegas, die hij zelf mag bepalen en gaat repeteren met de band. Pas toen voelde ik weer: fuck, ik wil dat ook! Ik ben iedereen gaan bellen: ‘Jongens, we beginnen weer!'”

‘Respectloos omgegaan met moeder van mijn kind’

Dat hij vervolgens Rotterdam Ahoy niet vol kreeg, is volgens hem “alleen voor de buitenwereld” een ding. “Niet voor mijn ego. Ik ben realistisch: 80 procent van mijn publiek is vrouw. En ik ben respectloos omgegaan met de moeder van mijn kind. Ik ben verliefd geworden op een ander, een paar keer zelfs, en heb mijn gunfactor naar de klote geholpen. Dan is het niet gek dat je die zaal niet vol krijgt, maar daar heb ik niet wakker van gelegen.”

André gelooft in zichzelf

Ondanks de teleurstellende kaartverkoop en reacties op zijn nieuwe muziek blijft Hazes er zelf in geloven. “Niet voor het succes, maar omdat ik het wil. Dit najaar doe ik een clubtour, langs kleinere zalen. Daar zie ik echt naar uit. Lekker dicht bij het publiek: met ze praten, lachen, ik kan niet wachten.”

Beeld: Reni van Maren