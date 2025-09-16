André Hazes

André Hazes heeft spijt van spontane actie: ‘Elke gozer lacht naar me’

Tekst: Denise Delgado

16/09/2025

André Hazes (31) heeft zichzelf weer eens laten gaan met een spontane actie en dit keer pakt het niet helemaal lekker uit. Op Instagram Stories vertelt de zanger dat zijn impulsieve kant vaak voor leuke dingen zorgt, maar dat hij er nu vooral een tikkeltje spijt van heeft.

Impulsief persoon

“Mensen ik heb mezelf weer overtroffen, in iets doms doen”, begint André zijn verhaal. “”Dus ik ben een impulsief persoon, dat weet ik van mezelf. En negen van de tien keer is dat leuk en pakt dat goed uit. Maar ik heb vandaag dus iets gedaan…”

Omdat zijn theatertour op 24 september van start gaat, wilde André nog even iets bijzonders doen. “k dacht: hoe leuk is het als ik er nog één bij schiet, want dan heb ik er twee naast elkaar en dat vind ik zo dik staan altijd. Nou, ik heb dus eentje geschoten en toen zei ik: ‘Doe maar een ringetje.'”

Ringetje met een kruis

Dat liep anders dan verwacht. In plaats van een subtiel ringetje kreeg de zanger een opvallend exemplaar met een kruis eraan. “Deze moet ik nu vier weken dragen,” zegt hij lachend.

Hoewel André zelf nog twijfelt over zijn nieuwe look, krijgt hij opvallend veel positieve reacties van mannen op straat. “Ik meen het, ik loop in de stad en elke gozer is naar me aan het lachen.” aldus André.

