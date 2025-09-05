André Hazes blikt terug op magische avond: ‘Stoutste dromen overtroffen’

Tekst: Denise Delgado

André Hazes (31) zegt vrijdag wakker te zijn geworden ‘als een trots mens die in een zwart gat is gevallen.’ De zanger blikt op Instagram terug op zijn grote strandconcert in Scheveningen van donderdagavond.

‘Het heeft al m’n stoutste dromen overtroffen,’ schrijft de zanger onder een reeks foto’s. Volgens André zijn er eigenlijk geen woorden voor wat de avond hem bracht. Bij zijn bericht deelt hij ook een filmpje van André Hazes & Vrienden – Proosten op het Leven.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Maanden naar uitgekeken

De zanger vertelt dat hij maanden heeft uitgekeken naar dit moment. Op het podium kreeg hij steun van onder meer zijn zus Roxeanne Hazes, Rolf Sanchez en Tino Martin. ‘Ik heb maanden hier naartoe geleefd en zo’n avond vliegt voorbij’, gaat André verder. Ik ben mijn publiek dankbaar voor hoe jullie om zijn gegaan met mijn vrienden. Het feest had niet groter gekund en het was voor iedereen een warm bad.’

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @ANDREHAZES