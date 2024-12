Andre Hazes bezorgd om mogelijke blindheid na vraag aan volgers

André Hazes (30) heeft zondag zijn volgers op Instagram om hulp gevraagd vanwege een medische klacht. De zanger lijkt een opgezwollen ader bij zijn slaap te hebben en maakt zich duidelijk zorgen.

“Ik weet niet of ik een dokter in mijn volgerslijst heb, maar ik heb altijd een soort ader aan deze kant”, vertelt Andre terwijl hij de verdikking op zijn slaap laat zien. Hoewel hij er geen pijn van heeft, wordt de zwelling volgens hem erger na inspanning. Hij toont ook een foto van na een optreden waarop de verdikking duidelijk zichtbaar is. “Zie je dat, dat is toch echt niet normaal. Wat is dit? Is dit gevaarlijk, ontploft hij ooit? Help me!”, aldus de bezorgde zanger. Tekst gaat verder onder de foto.

Volgers reageren dat het mogelijk om arteriitis temporalis gaat, een ontsteking van een bloedvat bij de slaap. Andre herkent zichzelf in de symptomen. “Als ik niet ingrijp, kan ik blind worden aan een oog”, zegt hij ontdaan. “En daar kom ik even op zondag voor kerst achter. Ik ga lekker kut de kerst in.”

Andre verzekert zijn fans dat hij maandagochtend direct contact opneemt met de dokter en stelt hen gerust: “Mensen, ik ga echt niet dood, het is niet erg, het komt allemaal goed.”

