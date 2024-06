Albert Verlinde vreest einde carrière Ali B: ‘Erger dan Thijs Römer’

Albert Verlinde denkt dat Ali B na de beschuldigingen van seksueel wangedrag een werkloze toekomst heeft, vertelde hij in een interview met Weekend. “Als er zóveel mensen opstaan, is er wel iets aan de hand.”

De rechtszaak van Ali B rondom de beschuldigingen van seksueel wangedrag is aanstaande. Albert Verlinde ziet dat niet rooskleurig in voor de rapper. “Niemand is schuldig totdat je bent veroordeeld, maar als er zóveel mensen opstaan, dan is er wel iets aan de hand.” De musicalproducent ziet het somber voor hem in. “Ik vind hem nog een tandje erger dan Thijs Römer eigenlijk. Beschuldigingen van aanranding en verkrachting, dat is natuurlijk wel wat anders dan wat Thijs heeft gedaan.”

Einde oefening

Albert denkt dan ook dat het na de rechtszaak einde oefening is voor de rapper. “Het is allemaal niet goed, maar als Thijs niet terug kan komen, dan wordt het voor Ali B helemaal onmogelijk.”

