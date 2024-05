Birgit Schuurman geeft verklaring af in zaak Ali B

Birgit Schuurman heeft een verklaring aan de politie afgegeven in de zedenzaak rond rapper Ali B. Haar management heeft maandag een bericht hierover van het AD bevestigd. Haar manager weet niet waar de verklaring over gaat en of de verklaring aan het dossier is toegevoegd.

De 42-jarige rapper wordt vervolgd voor zedenfeiten met drie meerderjarige vrouwen, die gepleegd zouden zijn tussen 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en in Marokko. Een daarvan is gerelateerd aan The Voice. Actrice en zangeres Birgit Schuurman is niet een van de slachtoffers.

Lees ook: Ellen ten Damme legt uit waarom ze Ali B-bekentenis deed

Inhoudelijke behandeling in juni

In maart werd bekend dat Ali B wordt vervolgd. Dat geldt ook voor voormalig The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen. De inhoudelijke behandeling van de zedenzaak tegen Ali B is op 12 en 13 juni bij de rechtbank in Haarlem.