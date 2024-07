Advocaat: Yves Berendse lijdt reputatieschade door plagiaatzaak

Yves Berendse “lijdt reputatieschade” omdat hij is gedagvaard in de plagiaatzaak rond het nummer Zin In Jou, waarvan hij de zanger is. Dat stelde zijn advocaat donderdagmiddag in de rechtbank in Lelystad, waar een kort geding diende. Dat kort geding is aangespannen door songwriter Melchior Rietveldt, die Berendse beschuldigt van plagiaat.

Rietveldt zegt in 2008 het lied Vreselijk Zin In Jou uitgebracht te hebben. Zin In Jou, het lied dat Berendse in 2016 al zong en dit jaar opnieuw uitbracht, is “een-op-een overgenomen van het origineel”, stelde de advocaat van Rietveldt.

Volgens de advocaat van Berendse heeft Rietveldt de verkeerde persoon gedagvaard. “Hij dagvaardt de componist niet, maar de zanger. John van Katwijk is de componist. Na jaren van hard werken staat Berendse op het punt van een doorbraak. Hij wordt onnodig voor de rechter gedaagd, waardoor hij reputatieschade lijdt.” De raadsheer van Berendse stelde bovendien dat “niets aantoont dat Rietveldt auteursrechthebbende van het nummer is”.

Lees ook: Zanger Yves Berendse zelf niet aanwezig bij plagiaatzaak rond ‘Zin in jou’

Geen gesprek mogelijk

Dat sprak de advocaat van Rietveldt tegen. “Alle teksten en noten zijn van hem afkomstig”, zei hij. De raadsheer benoemde dat Rietveldt steeds weer wordt geconfronteerd met het feit dat iemand anders optreedt met zijn nummer. “Er is gevraagd te stoppen, maar dit gebeurt niet. Bereidheid om te praten over de licentie lijkt er niet te zijn.” De advocaat van Rietveldt zei Van Katwijk niet gevorderd te hebben, omdat niet duidelijk was wat zij van hem zouden kunnen vorderen. Mocht het tot een bodemprocedure komen, dan zou Van Katwijk wel bij de zaak worden betrokken.

Yves zelf niet aanwezig

Berendse was donderdagmiddag zelf niet aanwezig in de rechtbank in Lelystad. Zijn manager liet eerder aan het ANP weten dat de zanger “volstrekt onnodig” is gedagvaard, omdat hij ‘slechts’ de zanger is en geen auteursrecht op het nummer heeft. Daarover zei de advocaat van Rietveldt donderdag: “Dat je zelf geen auteursrecht hebt, betekent niet dat je geen inbreuk kunt maken op het auteursrecht van een ander.” De rechtbank doet op 18 juli uitspraak in de zaak.

Wat vind jij? Lijken deze nummers wel érg veel op elkaar..?