Advocaat: Ali B gaat sowieso in hoger beroep als hij wordt veroordeeld



Ali B zal hoger beroep aantekenen als hij wordt veroordeeld. Dat zei zijn advocaat Bart Swier vrijdagavond in de talkshow Renze. De rapper stond de afgelopen dagen terecht in de rechtbank van Haarlem voor vier zedenfeiten met drie vrouwen.

Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag een celstraf van drie jaar voor Ali B. Volgens Swier waren zij wel voorbereid op een eis tot een gevangenisstraf. De advocaat zei ook dat de eis nog “wel meeviel”. Er is echter geen sprake van opluchting, reageerde Swier op een vraag van presentator Renze Klamer. “Nee helemaal niet, want Ali ontkent alle feiten. Eerlijk gezegd had het niet zoveel uitgemaakt of het nou zes maanden of zes jaar was geweest. Bij iedere straf zal hij hoger beroep aantekenen”, aldus Swier.

Uitspraak

De rechtbank doet op 12 juli uitspraak in de zedenzaak tegen Ali B.