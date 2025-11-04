Koninklijk Paar lunchte vandaag met uitblinkers

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Paleis Noordeinde ontvingen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima dinsdag 4 november een gezelschap van 27 Nederlanders voor een bijzondere lunch. De gasten werden uitgenodigd omdat zij zich het afgelopen jaar hebben onderscheiden met uitzonderlijke prestaties in uiteenlopende vakgebieden. Het koningspaar bood de zogenoemde uitblinkerslunch aan als blijk van erkenning en waardering.

De genodigden voor deze uitblinkerslunch hebben recent een prijs of onderscheiding ontvangen in sectoren als kunst en cultuur, wetenschap, sport, media en bedrijfsleven. Onder hen bevonden zich wereld- en Europees kampioenen, prijswinnende docenten, journalisten, kunstenaars en ondernemers.

Kampioenen en makers aan tafel

Tot de aanwezigen behoorden onder anderen atlete Femke Bol en bondscoach Raoul Ehren van het Nederlands dameshockeyteam. Ook hockeysters Yibbi Jansen en Pien Sanders, beide onderdeel van dat winnende team, waren aanwezig. Uit de wereld van de podiumkunsten waren acteur Daniël Kolf, winnaar van de Theo d’Or 2025, en Anne Wil Blankers, bekroond met de Johan Kaart Prijs 2025, te gast. Daarnaast namen Martijn en Jeroen Krabbé deel, onderscheiden met respectievelijk de Media Oeuvre Award en de CineMusic Ere Rembrandt Award.

Uitblinkerslunch Op Paleis Noordeinde

Wetenschap en onderwijs in de spotlights

De wetenschap was vertegenwoordigd door onder anderen hoogleraren Thijn Brummelkamp en Judith Pollmann, beide winnaars van de Spinozapremie 2025, en onderzoeker Ilse Aben, die de Stevinpremie 2025 ontving. Vanuit het onderwijs schoof docent technische natuurkunde Miriam Blaauboer van de TU Delft aan, verkozen tot Docent van het Jaar 2025. Ook vakmensen uit de praktijk, zoals Europees kampioen elektrotechniek John Eggebeen en Europees kampioen boulanger Wouter Kamphorst, waren aanwezig.

Kunst, media en ondernemerschap

Uit de culturele hoek waren onder meer illustrator Annemarie van Haeringen, bekroond met de Max Velthuijsprijs 2025, en pianist Nikola Meeuwsen, winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd 2025, aanwezig. De mediawereld werd vertegenwoordigd door presentator Nicolaas Veul, winnaar van de Zilveren Nipkowschijf 2025, en journalisten Daisy Mohr, Edmée van Rijn en Marjon van Royen, allen onderscheiden met De Tegel 2025. Op het gebied van ondernemerschap waren Hamed Sadeghian, winnaar van de Leading Entrepreneur in Tech Award 2025, en Selma Özkan, onderscheiden met de Changemaker Award, uitgenodigd.

FOTO: ANP