Zanger Rob Dekay wordt vader

Zanger Rob Dekay heeft zondag vrolijk nieuws gedeeld op Instagram. Hij en zijn (ex-)partner Lidy worden ouders, schrijft hij.

“‘De zoon wordt nu een vader…’ en moeder draagt een dochter”, schrijft Dekay, verwijzend naar zijn nummer Tikken van de Tijd. Het kindje wordt in 2025 verwacht, voegt hij eraan toe.

Dekay maakte in 2020 bekend dat hij na vier jaar een punt achter zijn relatie met Lidy had gezet. “Althans, achter onze liefdesrelatie”, zei hij tegen het tijdschrift LINDA. Het is niet bekend of hij en Lidy weer een liefdesrelatie hebben.

‘Erg op mezelf’

Later vertelde Dekay aan tijdschrift Viva dat hij niet in monogamie gelooft. “Ik wil wel graag kinderen, maar geen gezin denk ik”, zei hij toen. “Ik ben heel erg op mezelf en heb veel tijd voor mezelf nodig. (…) Misschien ben ik wel een beetje egoïstisch, ja.”