Hoogzwangere Dionne Stax druk met nesteldrang: ‘Babykleren al tien keer gewassen’

Dionne Stax heeft in aanloop naar de geboorte van haar eerste kindje last van nesteldrang. De presentatrice is druk aan het opruimen en schoonmaken, schrijft ze op Instagram.

De 39-jarige Stax zegt dat ze veel lieve berichtjes krijgt met de vraag hoe het met haar gaat. “Het gaat goed! Nesteldrang is hevig toegeslagen. Dus babykleren al tien keer gewassen en het huis al zestien keer schoongemaakt.”

Ook toont Stax haar “inmiddels flinke ‘baby bump'” op een nieuwe foto. “Dus deze dames strikken, gaat niet meer zo gemakkelijk”, verwijst ze naar haar schoenen.

In juni werd bekend dat Stax en haar vriend Steven Jansen (32), bekend van dj-duo Lucas & Steve, een kindje verwachten.