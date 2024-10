Vriend Dionne Stax vindt haar ‘heel mooi zwanger’

Dj Steven Jansen, helft van het bekende dj-duo Lucas & Steve, is helemaal klaar voor de komst van de baby die hij verwacht met tv-presentatrice Dionne Stax. In RTL Boulevard gaf Jansen zondag een update over de zwangerschap. Ook deelde hij dat hij zijn vriendin “heel mooi zwanger” vindt.

“Ik heb er veel zin in”, zegt Jansen over de komst van de baby. “Het is een heel mooi, levensveranderend moment. En daar gaan we met z’n drieën heel erg van genieten.” Het tweetal moet nog eventjes geduld hebben voor het kindje er is, zegt Jansen. “Nog een grote maand wachten, dan is ze er.”

Met Stax gaat het “ontzettend goed”, zegt Jansen. “Ze is heel mooi zwanger, dat vind ik oprecht”, glundert hij.

Volgens RTL Boulevard heeft Jansen de hele maand november vrij genomen om de komst van de baby. Stax gaat aankomende vrijdag met zwangerschapsverlof. Ze blijft voorlopig wel te zien in het programma Droomhuis gezocht van Omroep MAX op NPO 1, want dat programma is al eerder opgenomen.