Zangeres Lily Allen onthult: ik heb een eetprobleem

Lily Allen heeft last van een eetprobleem. Dat vertelde de zangeres in haar podcast Miss Me?, die zij met beste vriendin Miquita Oliver maakt. “De laatste maanden zijn mentaal heel zwaar en eten is een probleem geworden”, aldus Allen.

Ze praat ook openlijk over haar eetproblemen met haar therapeut, maar dat is iets van de laatste tijd, deelt de Britse. “Ik heb al drie jaar deze worsteling, maar ik heb dit pas recent aangekaart. Het was niet dat ik erover loog. Het voelde simpelweg niet als een prioriteit om te delen. Ik had ergere dingen aan mijn hoofd, maar ik had dit niet mogen wegwuiven”, aldus de zangeres, die meedingt naar een Grammy.

ADHD

Allen wijdt niet verder uit over de rest van de dingen waar ze momenteel mee worstelt. Wel zegt ze dat ze werd gediagnosticeerd met ADHD, waardoor ze vermoedt dat haar lichaam niet alle signalen van haar hoofd doorkrijgt. “Ik eet niet, terwijl ik wel honger heb. Mijn hoofd en mijn lichaam zitten niet op een lijn met elkaar. De signalen van honger komen niet aan in mijn hoofd.”