Zanger Nick Cave over verlies twee zoons: kunst overwint niet al het verdriet

Nick Cave gelooft niet meer in het idee dat kunst al het verdriet overwint. Dat vertelt de zanger in ABC’s Australian Story, waarin hij praat over het verlies van zijn twee zoons.

“Het idee dat kunst alles overwint, is gewoon niet meer van toepassing op mij”, sprak Cave, is te zien in een teaser van het programma. Daarna raakt de zanger geëmotioneerd. “Het spijt me, dit is eigenlijk best moeilijk om over te praten.”

Cave is in tien jaar tijd twee zoons verloren. Arthur overleed in 2015 op 15-jarige leeftijd. Hij had voor het eerst LSD gebruikt en viel van een klif. Zijn zoon Jethro overleed in 2022 op 32-jarige leeftijd. Hij kampte met schizofrenie en drugsverslaving.

Lees ook: Drugs oorzaak dodelijke val zoon Nick Cave

Tegen de natuur

De zanger sprak eerder al eens over het verlies van zijn kinderen. Hij vertelde dat hij zich schuldig voelt over hun overlijden, omdat het “tegen de natuur” is om een kind te begraven. “Simpelweg omdat het enige wat je zou moeten doen, is je kinderen niet laten sterven.”