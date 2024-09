Will Jennings, songwriter van o.a. Tears in Heaven en My Heart Will Go On, is overleden

Liedjesschrijver Will Jennings is op 80-jarige leeftijd overleden, meldt showbizzsite Variety. Hij was al een tijdje ziek. Jennings heeft een flinke stapel hits op zijn naam staan. Daarvan is Tears in Heaven, dat hij samen schreef met Eric Clapton, de bekendste.

Door de jaren heen hebben beroemde artiesten als Roy Orbison, Mariah Carey, B.B. King, Rodney Crowell en Diana Ross songs van Jennings opgenomen. Tears in Heaven schreef hij samen met Clapton over de dood van het zoontje van de gitarist. De song kwam begin jaren negentig in de soundtrack van de film Rush.

Jennings kreeg een Oscar voor Up Where We Belong, een nummer dat te horen was in de film An Officer and a Gentleman. Joe Cocker en Jennifer Warnes zongen het lied in de jaren tachtig de hitparades in. Ook schreef hij voor Céline Dion de hit My Heart Will Go On, het themanummer voor de film Titanic.

De Amerikaan werkte ook succesvol samen met Steve Winwood. Higher Love en Back in the High Life Again werden wereldhits. Whitney Houston had succes met Didn’t We Almost Have It All en ook Barry Manilow scoorde met Looks Like We Made It.

Jennings werd in 2006 opgenomen in de Songwriters Hall of Fame en hij werd ook toegelaten tot de Nashville Songwriters Hall of Fame.