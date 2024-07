Travis Kelce wilde zelf meedoen in show Taylor Swift

Het was Travis Kelce’s eigen idee om tijdens het optreden van zijn vriendin Taylor Swift in Londen vorige week zaterdag op het podium te verschijnen. Dat vertelt de American footballspeler woensdag in de podcast New Heights die hij samen met zijn broer Jason maakt. Kelce verraste veel mensen door, samen met twee achtergronddansers, in een zwart pak met hoge hoed op het podium te komen en de zangeres naar voren te begeleiden.

“Ik legde het aanvankelijk bij ‘Tay’ neer. ‘Hoe grappig zou het zijn als ik tijdens het 1989-tijdperk ineens op een van die fietsen het podium op zou rijden?’, vroeg ik. Ik wilde dat dolgraag doen. Ik heb de show vaak genoeg gezien, je kan me net zo goed hier ook aan het werk zetten”, zegt Kelce. De tight end van de Kansas City Chiefs werd vervolgens in een pak gestoken en moest zijn vriendin lopend het podium opdragen. “Er was geen fiets, omdat ik anders tegen iemand aan kon rijden of een van de dansers zou raken. Dit was de veiligste optie.”

Kelce vond het optreden in Londen “een absoluut feest” om mee te maken en onderdeel van te zijn. Hij poederde later ook nog even de neus van Swift en danste nog een klein stukje mee voordat hij het podium verliet. “Het was zo’n leuk en speels onderdeel van de show, het was het perfecte moment om het podium op te komen en gewoon lol te hebben. Het was geweldig.”

De 34-jarige atleet was aanvankelijk nog een beetje huiverig om het podium op te komen, bekent hij. “Toen iedereen erachter kwam dat ik het was – het duurde namelijk even voordat men het doorhad – was dat best een schok. Je realiseert ook niet hoe groot dat podium eigenlijk is. Het is bijna net zo groot als een footballstadion. Het was veel groter dan ik me voorgesteld had. Maar het was geweldig. En ik heb Taylor niet teleurgesteld, dat is het allerbelangrijkst.”