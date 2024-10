‘Tiger King’ Joe Exotic verloofd met 33-jarige medegevangene

Joe Exotic, de tijgerhouder uit de Netflixserie Tiger King, is verloofd. Hij heeft in de gevangenis waar hij vastzit de liefde gevonden bij een medegevangene genaamd Jorge Marquez.

Op het X-account van de 61-jarige Exotic staat een foto van het stel. Zijn verloofde is 33 jaar. “Hij is zo geweldig en hij komt uit Mexico”, staat erbij geschreven. Volgens Exotic is het nu “een zoektocht” naar hoe het stel in de gevangenis kan trouwen en hoe Marquez asiel kan krijgen in de Verenigde Staten. “Anders verlaten we Amerika als we allebei vrijkomen. Hoe dan ook, ik zou willen dat ik hem al lang geleden had ontmoet.”

Joseph Maldonado, zoals Joe Exotic echt heet, zit een celstraf van 21 jaar uit wegens dierenmishandeling en het plannen van een moord.