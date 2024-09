The Sixth Sense-Haley Joel Osment: Bruce Willis belde vaak om te vragen hoe het met me ging

Haley Joel Osment werkte voor The Sixth Sense uit 1999 samen met Bruce Willis en denkt nog altijd met fijne herinneringen terug aan die tijd. De 36-jarige acteur zegt dat zijn 33 jaar oudere collega hem na de opnames van de film nog wel eens zomaar opbelde om te vragen hoe het ging.

“In de jaren erna sprak ik Bruce geregeld”, zegt Osment tegen Entertainment Weekly. “Hij liet dan van tijd tot tijd voicemails achter waarin hij gewoon vroeg hoe het ging. Hij belde dan wel eens zomaar op, soms vlak voor een reis. We gingen twee keer naar Japan om daar The Sixth Sense in een paar steden te promoten, dan belde hij vlak daarvoor op. Ik kwam een paar keer thuis uit school en toen knipperde het antwoordapparaat en zei hij iets als: ‘Hey Haley Joel, ik wilde alleen even hoi zeggen’.”

Lees ook: Bruce Willis (67) lijdt aan vorm van dementie

Osment, die in de thriller de bekende zin “I see dead people” uitspreekt, bekent dat hij Willis niet meer heeft gesproken sinds twee jaar geleden bekend werd dat hij een hersenziekte had. De Amerikaan hoopt wel dat hij de oude voicemails van zijn collega nog terug kan vinden. “Ik moet die oude tapes weer even zoeken, ik weet dat we ze bewaard hebben.”