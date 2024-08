The Script-zanger Danny O’Donoghue verloofd: ‘Viel bijna flauw’

The Script-frontman Danny O’Donoghue heeft zijn vriendin Anais Niang ten huwelijk gevraagd. O’Donoghue deed zijn aanzoek eerder deze maand in Noorwegen, vertelt hij aan de Britse tabloid The Sun.

“We zijn naar de top van een berg gewandeld om de mooiste waterval ter wereld te zien, The Seven Sisters”, zegt de 43-jarige zanger. “Ik viel bijna flauw door het sjouwen met alle champagne, glazen en eten voor het geval ze ja zou zeggen. Ik moest het allemaal doen zonder dat zij het wist.”

Het nieuws van de verloving komt kort na het verschijnen van Satellites, het zevende album van The Script. Het is het eerste album dat de Ierse groep uitbrengt sinds de dood van bandlid Mark Sheehan.