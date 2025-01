Taylor Swift ziet vriend Travis Kelce plek in Super Bowl pakken

Tekst: Redactie Weekend

Taylor Swift heeft zondagavond de Kansas City Chiefs, het team van haar vriend Travis Kelce, in de finale van het AFC-kampioenschap thuis met 32-29 zien winnen van de Buffalo Bills. De Amerikaanse zangeres zat op de tribune van het Arrowhead Stadium in Kansas City en zag daar hoe de regerend kampioen zich plaatste voor een plek in de Super Bowl, de grote finale van het American footballseizoen.

Bij het ingaan van het vierde en laatste kwart, stonden de Chiefs nog een puntje achter. Na afloop van het gewonnen duel feestte Swift op het veld uitbundig mee met haar vriend en zijn teamgenoten. Op beelden in Amerikaanse media is te zien hoe de zangeres ook de coach van de Chiefs, Andy Reid, een dikke knuffel gaf.

De Super Bowl wordt op zondag 9 februari gespeeld in Caesars Superdome in New Orleans. Het wordt voor Swift de tweede keer dat ze haar vriend de prestigieuze eindstrijd van het NFL-seizoen ziet spelen. Vorig jaar was ze net op tijd terug van haar optreden in Japan om de Chiefs in Las Vegas de Super Bowl te zien winnen ten koste van de San Francisco 49ers. Het team uit Kansas City kan voor de derde achtereenvolgende keer kampioen worden, een unicum. In de Super Bowl moeten ze dan nog wel zien te winnen van de Philadelphia Eagles, de winnaar van het NFC-kampioenschap. Twee jaar geleden stonden deze teams ook al tegenover elkaar in de finale.