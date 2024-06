Taylor Swift legt concert stil: ‘Hulp nodig’

Taylor Swift heeft haar concert in het Schotse Edinburgh tijdelijk stilgelegd omdat een fan in het publiek in nood was. De zangeres stopte midden in haar nummer en vroeg vanaf het podium om hulp, is te zien op beelden die rondgaan op sociale media.

Swift was bezig met het nummer Would’ve, Could’ve, Should’ve toen ze zag dat het niet goed ging met iemand vooraan. “We hebben vlak voor mij hulp nodig. Alsjeblieft, vlak voor me”, zei ze in haar microfoon.

De zangeres speelde vervolgens op haar gitaar een liedje waarin ze bleef herhalen dat de fan hulp nodig had. “Ik ga door met spelen tot iemand helpt.”

Frankrijk

Swift kreeg vervolgens door dat alles in orde was. “Het gaat goed met je? Geweldig”, zei ze, voordat ze verder ging met Would’ve, Could’ve, Should’ve.

De Amerikaanse legt vaker shows stil als ze ziet dat fans hulp nodig hebben. Vorig weekend verwees ze beveiligers in het Frans naar een bezoeker die tijdens een concert in Frankrijk niet goed werd.