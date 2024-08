Snoop Dogg schenkt jarige vader van turnster Simone Biles een gouden ketting

Rapper Snoop Dogg heeft de vader van turnster Simone Biles een gouden ketting gegeven voor zijn verjaardag. Het gaat om een zogeheten Death Row-ketting, van Snoop Doggs platenlabel Death Row Records. Biles en haar zus Adria Biles deelden op sociale media hoe ze de 75e verjaardag van hun vader vierden op de Olympische Spelen.

Op een van de foto’s op Instagram laat Ronald Biles de ketting zien. “Snoop heeft hem een ketting gegeven en nu weet hij niet meer wat hij moet doen”, schrijft zus Adria erbij. De familie ging daarnaast samen met de rapper naar een aantal wedstrijden kijken, waar vader Biles taart kreeg.

Biles won zelf drie gouden en een zilveren medaille in Parijs.

New Nepo Dad on the Block: Snoop Dogg gifted Simone Biles' dad a gold 'Death Row' chain for his 75th birthday.



More: https://t.co/Fi0z5d6u6Z pic.twitter.com/GSQkO2awr9