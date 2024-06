Shannen Doherty heeft geen idee hoelang chemotherapie nog duurt

Shannen Doherty weet niet hoelang ze nog chemotherapie moet ondergaan voor de borstkanker die in 2020 bij haar is vastgesteld. Dat vertelt de actrice in haar podcast Let’s be Clear.

Onlangs is Doherty begonnen met “uitputtende” nieuwe chemotherapie, en zijn er “een hoop gezondheidsdingen” waar ze mee kampt. “Het komt heel erg binnen, omdat ik niet weet hoe lang ik de chemo moet volgen. Ik weet niet of het drie maanden duurt of zes maanden, of dat we – als het na drie maanden niet werkt – weer iets anders gaan proberen.”

De wijziging in haar kankerbehandeling maakt haar bezorgd, deelt ze mee. Ze laat ook weten dat ze, nog geen jaar nadat ze bekendmaakte van haar man Kurt Iswarienko te gaan scheiden, het gevoel heeft dat ze het onbekende tegemoet gaat. “Ik heb het gevoel dat mijn leven zich nu al meer dan een jaar in het onbekende afspeelt, met de echtscheiding en kanker.”