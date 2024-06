Shannen Doherty denkt dat daten moeilijk is door kankerdiagnose

De Amerikaanse actrice Shannen Doherty (53) vreest dat ze weinig succes zal hebben met daten door haar kankerdiagnose. “Het is moeilijk om met iemand te gaan daten als je weet dat ze een houdbaarheidsdatum hebben”, vertelt Doherty in een aflevering van de podcast Let’s Talk Off Camera van presentatrice Kelly Ripa.

“Ik heb het idee dat mannen – de meeste mannen, want ik wil niet generaliseren en zeggen ‘alle mannen’ – dood en ziekte niet zo goed verwerken als vrouwen dat doen”, vervolgde ze. Naar eigen zeggen is de actrice ook klaar met zogeheten bad boys. Recent ontmoette ze een man die direct een fout teken gaf, een red flag. “Ik zei, ‘Nee, dit kan ik niet meer aan.'”

In 2020 maakte Doherty bekend dat ze opnieuw kanker had. Ze ondergaat chemotherapie voor vergevorderde borstkanker. Momenteel ligt ze in een scheiding met producent Kurt Iswarienko met wie ze trouwde in 2011.