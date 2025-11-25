Scarlett Johansson te zien in nieuwe horrorfilm The Exorcist

Scarlett Johansson (41) speelt een rol in de aankomende ‘The Exorcist’-film. Het script is geschreven door horror-specialist Mike Flanagan. Dat meldt ‘The Hollywood Reporter’.

Scarlett speelde voor het laatst in Universal’s Jurassic World: Rebirth, dat wereldwijd meer dan 868 miljoen dollar opbracht. Nu schittert de actrice in de nieuwe horrorfilm. Over het verhaal is nog weinig bekend, maar duidelijk is dat de film geen directe remake of vervolg van het origineel uit 1973 wordt. Wel speelt het zich af in dezelfde grimmige wereld als de klassieke horrorfilm.

De originele The Exorcist draait om een meisje dat wordt bezeten door een demon, terwijl twee priesters haar proberen te redden via een uitdrijving. De film kreeg destijds tien Oscarnominaties en was de eerste horrorfilm ooit die in aanmerking kwam voor de prestigieuze prijs.

