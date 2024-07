Sabrina Carpenter met soloshow naar Ziggo Dome

Sabrina Carpenter komt met haar eigen show naar Amsterdam. De Amerikaanse zangeres staat op zondag 23 maart in de Ziggo Dome. De kaartverkoop start op vrijdag 26 juli om 10.00 uur.

De 25-jarige Carpenter reist vanaf september met haar Short n’ Sweet Tour door Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk. De concerten staan in het teken van haar gelijknamige album Short n’ Sweet, dat op 23 augustus uitkomt.

De afgelopen maanden was Carpenter nog druk met haar optreden in het voorprogramma van Taylor Swift. Amsterdam zag ze tijdens de tournee van Swift begin deze maand echter niet: toen verzorgde Paramore het voorprogramma.

Carpenter scoorde een grote hit met haar nummer Espresso. Verder had ze succes met liedjes als Please Please Please en Feather. Dit jaar stond ze voor het eerst op het Amerikaanse festival Coachella.