RuPaul’s Drag Race UK-winnaar The Vivienne (32) overleden

James Lee Williams, beter bekend als de Britse dragqueen The Vivienne, is op 32-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de woordvoerder van Williams laten weten in een verklaring op sociale media. Williams was de eerste winnaar van de Britse versie van het bekende tv-programma RuPaul’s Drag Race.

De woordvoerder laat weten dat de familie “kapot van verdriet” is door het verlies van hun zoon, broer en oom. “James was een ongelooflijk geliefd, warmhartig en geweldig persoon”, aldus de familie, die ook zegt trots te zijn op “de geweldige dingen” die James heeft bereikt. De familie laat weten geen verdere details over het overlijden van Williams te zullen delen. Ook vragen ze om tijd en privacy om te rouwen.

Williams werd in 2015 de Britse ambassadeur voor RuPaul’s Drag Race. In dit van origine Amerikaanse tv-programma strijden dragqueens om de winst. In 2019 deed Williams mee aan het eerste seizoen van RuPaul’s Drag Race UK en won. In 2022 deed The Vivienne mee aan het RuPaul’s Drag Race All Stars-seizoen.

Williams was regelmatig te zien in diverse tv-programma’s. In 2023 was The Vivienne de eerste dragqueen die meedeed aan

‘Helemaal kapot’

Verschillende bekende personen hebben al op het overlijden van Williams gereageerd. Michelle Visage, jurylid van RuPaul’s Drag Race, zei dat ze “helemaal kapot” is van het nieuws. Ashley Roberts, voormalig lid van The Pussycat Dolls, spreekt van “hartverscheurend nieuws.” Shea Couleé, die het vijfde seizoen van RuPaul’s Drag Race All Stars won, zegt “compleet en in totale shock” te zijn.