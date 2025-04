Koningin Máxima zingt mee met Ladies of Soul

Tekst: Nicky Molendijk

Een bijzondere avond voor koningin Máxima en de Ladies of Soul. De muziekgroep gaf een concert in de Ziggo Dome waarbij de koningin aanwezig was en backstage zelfs de show stal.

Op Instagram deelt Trijntje Oosterhuis beelden van de koningin die luidkeels meezingt met de zangeressen. “Máxima in haar pure volle glorie tussen ons in”, schrijft ze erbij.

De koningin zingt het nummer We Are Family mee met onder andere Trijntje, Edsilia Rombley, Shirma Rouse, Berget Lewis en Candy Dulfer. “De kracht van samen zingen is groot, liefdevol en healing!”