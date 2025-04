Vriendin Lex Uiting in verwachting van tweede kindje

Tekst: Nicky Molendijk

Fantastisch nieuws voor Lex Uiting en zijn vriendin Susan Oostdam. Het stel is in verwachting van hun tweede kindje. Dat vertelt het koppel in interviews met het AD en De Telegraaf.

“Deze zwangerschap was voor ons ook een complete verrassing”, vertelt Susan aan De Telegraaf. Het stel had namelijk niet verwacht dat ze via de natuurlijke weg zwanger konden worden. “Vandaar ook dat het wat kort op elkaar is.” Begin maart vorig jaar hebben Uiting en Oostdam hun eerste kindje mogen verwelkomen, dochter Kees.

In 2020 werd bij Susan baarmoederhalskanker ontdekt. In hun podcast De Tumor Tapes is het koppel erg openhartig over hun traject naar zwangerschap van hun eerste kindje. Ze legden alles vast, meldt BNNVARA. “Van controles en zaadtesten tot de zenuwslopende IUI-behandeling”.

“In dit audiotweeluik delen we een belangrijke boodschap: na kanker kan het leven je, met de nodige hobbels onderweg, ook weer toelachen. Maar bovenal: haal je uitstrijkje als je dertig bent, doe mee aan het bevolkingsonderzoek en laat je vaccineren. Voorkomen is zoveel waard”, aldus Lex en Susan.