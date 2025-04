Fedja van Huêt: ‘Ik word vrij snel moe van mezelf’

Tekst: Nicky Molendijk

Fedja van Huêt is steeds vaker te zien in populaire series. Aan RTL Boulevard geeft de acteur eerlijk toe: “Ik word vrij snel moe van mezelf.” Toch hoopt Fedja dat andere mensen niet moe van hem worden.

Momenteel speelt de acteur in de Videoland-series Bennie en de F*ckulteit. Ook zal hij binnenkort weer in de bioscoop te zien zijn. Van Huêt heeft namelijk de hoofdrol te pakken in de nieuwe film Fabula.

Bennie is al weken de meest populaire serie op Videoland. “Ik wist dat we een hele mooie serie hadden gemaakt, maar dat-ie al zo lang op nummer één staat is voor mij een verrassing. Dat is alleen maar leuk”, zegt Fedja. Hij is dan ook dolblij met alle positieve reacties: “Dat is natuurlijk wat je wil. Geen klachten.”