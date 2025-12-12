Robbie Williams wil geen ruzie met 50 Cent: ‘Gevaarlijk met zijn pen’

Robbie Williams (51) wil geen conflict met 50 Cent (50). De zanger deelt op Instagram een persoonlijke top 10 van artiesten met wie hij geen ruzie zou willen. Bovenaan staat de rapper, ondanks warme ontmoetingen.

Grote fan

Robbie zegt een grote fan te zijn. Hij ontmoette 50 Cent drie keer en noemt hem charmant en hoffelijk. Toch ziet de zanger hem als de gevaarlijkste tegenstander, mede door zijn scherpe pen en recente mediaprojecten.

Instagrampost met scherpe lijst

Robbie vraagt zijn volgers: ’50 Cent’s documentaire over Diddy zette me aan het denken: wat zouden mijn top 10 artiesten zijn waarmee ik geen ruzie zou willen krijgen?’ Hij plaatst de rapper op nummer 1: ‘Ik heb 50 Cent drie keer ontmoet. Hij was vol charisma en een echte heer, maar ik zou hem toch op nummer 1 zetten. Hij is gevaarlijk met zijn pen en zijn deal met Netflix.’

Op twee zet de zanger Sean ‘Diddy’ Combs. Op drie prijkt de in 2021 overleden producer Phil Spector. Daarmee onderstreept hij dat reputatie, macht en historie meespelen in zijn ranglijst.

Ook popiconen in het vizier

Taylor Swift krijgt een plek met de toelichting: ‘Met haar valt niet te spotten’. Beyoncé wordt eveneens genoemd. Over Frank Sinatra schrijft Robbie dat hij ‘nauw verbonden met de maffia’ was, wat volgens hem genoeg zegt over de risico’s van ruzie met het icoon.

