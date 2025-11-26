50 Cents explosieve Diddy-docu binnenkort te zien op Netflix

Tekst: Denise Delgado

Goed nieuws voor de fans: de spraakmakende documentaire van 50 Cent over Sean ‘Diddy’ Combs krijgt begin december zijn wereldwijde release op Netflix. De vierdelige reeks, ‘Sean Combs: The Reckoning’, verschijnt op 2 december.

De docuserie wordt omschreven als ‘een duizelingwekkend onderzoek naar de mediamagnaat, muzieklegende en veroordeelde zondaar’. Regisseur Alexandria Stapleton tekende voor de documentaire, terwijl 50 Cent (Curtis Jackson) fungeerde als uitvoerend producent. De reeks bevat volgens Netflix nooit eerder vertoond materiaal en ‘exclusieve interviews’, en schetst het verhaal van Combs’ machtige imperium én de duistere wereld die daarachter schuilging.

Rivalen

Jackson en Combs zijn al jarenlang rivalen. 50 Cent reageerde dan ook regelmatig op de zaak waarin Diddy centraal stond. De rapper werd eerder dit jaar veroordeeld tot ruim vier jaar cel voor het aanzetten tot prostitutie. Zijn vrijlating wordt verwacht in 2028.

