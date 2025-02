Diddy eist 100 miljoen dollar van makers documentaire

De rapper zit sinds september vast in New York, waar tientallen mensen hem beschuldigen van seksueel wangedrag. Zijn strafproces staat gepland voor mei. NBC en Peacock hebben vooralsnog niet gereageerd op de aanklacht.

De negentig minuten durende film, die sinds 14 januari op Peacock te zien is, bevat verklaringen van voormalige werknemers van Diddy. Volgens de streamingdienst geeft de documentaire ‘cruciale inzichten in de krachten die de rapper hebben gevormd en hem mogelijk tot een monster hebben gemaakt’.

Het houdt maar niet op rond Sean ‘Diddy’ Combs (55). Na een stroom van beschuldigingen en rechtszaken is het nu de rapper zelf die in de aanval gaat. Diddy heeft een schadeclaim van 100 miljoen dollar ingediend tegen NBC en streamingdienst Peacock vanwege de documentaire ‘Diddy: The Making of a Bad Boy’, waarin hij naar eigen zeggen onterecht en lasterlijk wordt neergezet.

Denise Delgado

