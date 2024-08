Rebel Wilson beschuldigd van verspreiden ‘gemene leugens’

Drie producenten die met actrice Rebel Wilson hebben gewerkt, beschuldigen haar van het verspreiden van “gemene leugens”. Wilson beschuldigde hen eerder van “ongepast gedrag” richting haar. Ook zetten de makers hun vraagtekens bij de beschuldigingen die Wilson heeft geuit richting acteur Sacha Baron Cohen.

De producenten van de musical The Deb dienen komende maand een klacht in tegen Wilson. Zij beschuldigt hen van “ongepast gedrag tegenover de hoofdrolspeelster van de film [en] het verduisteren van fondsen uit het budget van de film.” De producenten beweren dat Wilson vaak afwezig was op de set en vertrouwelijke informatie over de film deelde.

Entertainmentwebsite Variety laat weten de klacht in handen te hebben. Daarin staat dat Wilson “een geschiedenis heeft van het verzinnen van valse en kwaadaardige leugens om haar eigen gebrek aan professionaliteit te verbergen en haar eigen belang te bevorderen”.

Wilson schreef in haar biografie dat haar tegenspeler Sacha Baron Cohen haar seksueel geïntimideerd heeft. Ze schrijft dat Cohen zich misdroeg op de set van de film The Brothers Grimsby (2016). Hij zou zijn broek hebben laten zakken en haar hebben gevraagd in een scène van de film haar vinger in zijn anus te stoppen. Cohen ontkent de beschuldigingen.