Rapper Diddy eerder vrij na deelname drugstraject in gevangenis

Sean ‘Diddy’ Combs (56) komt naar verwachting eerder vrij uit de gevangenis. Volgens de Amerikaanse ‘Page Six’ is zijn vrijlatingsdatum vervroegd naar 25 april 2028, ongeveer zes weken eerder dan de eerder genoemde datum in juni 2028.

Afkickprogramma

Die strafkorting zou te maken hebben met zijn deelname aan het Residential Drug Abuse Program (RDAP), een afkick- en behandelprogramma binnen het federale gevangenissysteem. Een woordvoerder verklaarde eerder dat Combs ‘actief deelneemt’ aan het programma en het revalidatietraject ‘vanaf het begin serieus’ neemt. Volgens die verklaring is hij volledig betrokken, gefocust op persoonlijke groei en ’toegewijd aan positieve verandering.’

Vrijlatingsdatum veranderde al eerder

Het is bovendien niet de eerste keer dat zijn vrijlatingsdatum verschuift. In november 2025 werd zijn verwachte vrijlating juist opgeschoven van 8 mei 2028 naar 4 juni 2028, na berichten over meerdere overtredingen van gevangenisregels.

TMZ meldde destijds dat Combs in de problemen kwam bij gevangenisfunctionarissen door het drinken van zelfgemaakte alcohol. Daarnaast berichtte CBS News (via gevangenisdocumenten) dat hij mogelijk opnieuw in de fout ging door deelname aan een driegesprek via de telefoon, wat niet is toegestaan. Combs zou hebben gezegd niet te weten dat zulke driegesprekken verboden zijn.

Zijn woordvoerder sprak dat tegen en stelde dat het ging om een ‘procedureel’ gesprek dat door een van zijn advocaten was opgezet en zou vallen onder advocaat-cliëntprivilege, volgens de verklaring was er ‘niets onbehoorlijks’ aan.

Celstraf van 50 maanden

Combs werd in september 2024 gearresteerd. In oktober 2025 kreeg hij een celstraf van 50 maanden nadat hij werd veroordeeld voor twee aanklachten rond het vervoeren van personen met het doel prostitutie. Voor zwaardere beschuldigingen zoals racketeering/sex trafficking werd hij vrijgesproken.

Hoger beroep loopt

Zijn advocaten hebben hoger beroep ingesteld tegen de veroordeling.

