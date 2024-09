Pamela Anderson: mijn eigen schuld dat ik werd onderschat

Volgens Pamela Anderson heeft ze er zelf aan bijgedragen dat ze vrijwel haar hele loopbaan als actrice is onderschat. Dat zei ze in gesprek met het Amerikaanse Variety op het filmfestival van Toronto. Anderson brak door in de serie Baywatch en sierde geregeld de cover van Playboy.

“Ik heb mezelf ook onderschat”, zei ze. “Ik denk dat je in jezelf moet geloven, zodat anderen ook in jou kunnen geloven.”

In Toronto ging de nieuwste speelfilm van de 57-jarige actrice in première, The Last Showgirl. De film gaat over een danseres (Anderson) die om haar leeftijd uit de industrie wordt gezet. Volgens Anderson kwam de film “precies op het juiste moment” op haar pad.

Pissig

“Alles kwam gewoon op het juiste moment. De sterren stonden echt goed. Dit voelt als een droomervaring”, zei ze. “En toen ik naar de film keek, had ik het gevoel dat het een droom was. Toen ik de film maakte, voelde het als een droom. En nu voelt het ook heel surrealistisch, alsof ik straks wakker word en dit niet echt gebeurt. En dan ben ik echt pissig”, grapte ze.

De actrice is blij. “Ik voel me zo gezegend en fortuinlijk dat ik nu de kans krijg om het leven te leiden waarvan ik dacht dat ik het lang geleden al kon leiden. Maar weet je? Dingen gebeuren gewoon. Het leven gebeurt je.”