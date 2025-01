Pamela Anderson ‘bijna vermoord’ omdat ze verward werd met zangeres die kritiek had op George W. Bush

Pamela Anderson vertelt dat ze “bijna is vermoord” tijdens een vlucht nadat een medepassagier haar had aangezien voor een lid van meidengroep The Chicks.

De Baywatch-actrice deelde dit in een aflevering van de Happy Sad Confused podcast van Josh Horowitz. “De man kwam uit het niets naar me toe en zei: ‘heb je wel enig idee wat dit land voor jou heeft gedaan?’. Ik was zo in de war.”

Volgens Anderson bleef de man haar voortdurend aankijken, maakte hij opmerkingen en probeerde hij haar uiteindelijk zelfs aan te vallen. “De stewardess moest hem met handboeien vastmaken aan zijn stoel. Wat bleek, hij dacht dat ik een lid van The Chicks was.”

Cancelled

Natalie Maines, een van de leden van The Chicks, uitte in 2003 tijdens een concert openlijk kritiek op voormalig president George W. Bush vanwege de invasie in Irak. Deze uitspraken leidden tot veel kritiek op de bandleden van The Chicks.