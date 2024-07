Ozzy Osbourne over dansende Britney Spears: ‘Het is triest’

Ozzy Osbourne heeft er genoeg van dat Britney Spears bijna dagelijks dansend op Instagram staat. Dat zegt de rocker in de nieuwe aflevering van de podcast The Osbournes, die hij samen met zijn gezin maakt.

Een luisteraar vroeg aan dochter Kelly wanneer zij een keer “dansend op TikTok” te zien is, waarop de tv-persoonlijkheid antwoordt dat ze zoiets nooit zou doen. Vader Ozzy haakt aan en lijkt blij te zijn met de beslissing van zijn dochter, getuige zijn afkeer voor een andere dansende zangeres. “Ik ben klaar met die arme, oude Britney Spears. Elke fucking dag. Het is triest, het is echt heel triest”, zegt hij over haar dagelijkse dansvideo’s.

De Amerikaanse zangeres plaatst op Instagram geregeld video’s van zichzelf waarop ze dansend te zien is. In oktober vorig jaar deelde Spears een filmpje waarin ze twee messen vasthield tijdens haar dansje. Bezorgde fans lieten daarop de politie langsgaan bij haar huis, om te kijken of het goed ging met de 42-jarige artieste. Zij zei dat alles goed met haar was.