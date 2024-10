Oudste dochter R. Kelly: mijn vader misbruikte mij ook

De oudste dochter van R. Kelly claimt dat ze door haar vader is misbruikt toen ze 8 of 9 jaar oud was. De inmiddels 26-jarige Buku Abi, geboren als Joann Kelly, spreekt er voor het eerst publiekelijk over in de nieuwe documentaire Karma: A Daughter’s Journey van TVEI.

Kelly zou Abi hebben betast toen ze sliep. “Ik herinner me dat ik wakker werd en dat hij me aanraakte. En ik wist niet wat ik moest doen, dus ik bleef gewoon liggen en deed alsof ik sliep”, vertelt ze volgens Amerikaanse media huilend in de documentaire.

Het vermeende misbruik hield Abi jarenlang geheim. “Ik was te bang om het aan iemand te vertellen. Ik was te bang om het aan mijn moeder te vertellen”, zo stelt ze. De vrouw deed dat later, toen Kelly in opspraak kwam door beschuldigingen van seksueel misbruik, alsnog. Ze diende een aanklacht tegen haar vader in, maar justitie kon hem daar niet meer voor vervolgen omdat ze “te lang had gewacht”. “Het voelde op dat moment alsof ik er voor niets mee naar buiten was gekomen.”

Lees ook: R. Kelly in hoger beroep in misbruikzaak in New York

Celstraf van dertig jaar

De 57-jarige R. Kelly werd in 2022 veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar nadat hij schuldig was bevonden aan onder meer seksueel misbruik. Daar kwam later nog eens twintig jaar cel bij vanwege kinderporno en afpersing.