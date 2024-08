Oud-assistent Matthew Perry trof hem meermaals bewusteloos aan

Kenneth Iwamasa, de voormalige assistent van de overleden Matthew Perry, heeft bekend dat hij de Friends-ster meermaals bewusteloos heeft aangetroffen in de weken voor zijn overlijden. In een pleidooiovereenkomst geeft Iwamasa toe dat hij Perry “zes tot acht shots ketamine” per dag gaf, vlak voor de acteur op 54-jarige leeftijd overleed in oktober vorig jaar.

In de pleidooiovereenkomst, in handen van Page Six, zegt Iwamasa dat hij Perry in oktober vorig jaar minstens twee keer bewusteloos heeft aangetroffen. De acteur overleed aan een overdosis ketamine. Het middel wordt medisch gebruikt voor verdoving van patiënten met pijn.

Iwamasa is onlangs vervolgd omdat hij Perry ongeveer een maand lang ketamine heeft toegediend. Hem hangt een celstraf van 15 jaar boven het hoofd voor het toedienen van de drugs. In totaal zijn vijf mensen verdacht in het onderzoek naar Perry. Zij worden onder meer beschuldigd van “het samenzweren om ketamine te verspreiden” en “distributie van ketamine, met de dood tot gevolg”.