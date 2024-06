Operatie Nina Dobrev na ernstig ongeluk geslaagd

Nina Dobrev is geopereerd nadat ze eind vorige maand na een ongeluk werd opgenomen in het ziekenhuis. “De operatie is geslaagd”, schreef de The Vampire Diaries-ster bij een foto in het ziekenhuis.

De 35-jarige actrice deelde vorige maand op Instagram dat ze gewond was geraakt bij een ongeluk met een crossmotor. In haar Instagram Stories liet de actrice zien dat ze geopereerd moest worden aan haar linkerbeen. “Leuk weetje: ze laten je tekenen op het ledemaat die geopereerd moet worden om te bevestigen dat het de juiste is. Ik denk dat het in het verleden is gebeurd dat chirurgen per ongeluk het verkeerde ledemaat hebben geopereerd”, schrijft Dobrev.

In haar bericht dankt de actrice iedereen die haar lieve berichten heeft gestuurd na het ongeluk. “Ik voel de steun en positieve energie. Het betekent meer dan jullie ooit zullen weten.”