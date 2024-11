Ook Justin Timberlake en Olivia Rodrigo volgend jaar op Pinkpop

Justin Timberlake en Olivia Rodrigo zijn volgend jaar headliners op festival Pinkpop. Dinsdagochtend was al uitgelekt dat Muse ook headliner is op het festival in Landgraaf. Pinkpop maakte dinsdag 28 namen van de line-up bekend.

Ook The Last Dinner Party, KoRn, Kaiser Chiefs, Krezip, Claude, Mika, Oscar and the Wolf, Joost en Biffy Clyro staan op het affiche.

Pinkpop is volgend jaar van vrijdag 20 tot en met zondag 22 juni. De voorverkoop van tickets start vrijdag om 09.00 uur.