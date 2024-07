Oeps: Taylor Swift slikt insect in tijdens show

Taylor Swift is dit weekend hoestend en proestend de akoestische set van haar The Eras Tour-show in Milaan doorgekomen. Vlak voordat ze wilde gaan zingen, slikte ze per ongeluk een rondvliegend insect in, verklaarde ze tegenover het publiek. Op sociale media zijn beelden te zien van het voorval.

“Weer eentje doorgeslikt”, zei ze vanachter haar piano tegen het publiek. “Ik wist dat het zou gebeuren, want er zijn hier vanavond zoveel insecten”, waarna het publiek hoorbaar moest lachen. “Ik moet alleen even een beetje hoesten.”

Voor het akoestische deel zong Swift die avond een mix van de nummers I Almost Do en The Moment I Knew van het album Red.