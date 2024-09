Oasis volgend jaar met vijf shows naar VS, Mexico en Canada

Oasis treedt volgend jaar ook op in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De Britse band kondigde maandag vijf nieuwe shows aan. Eerder werd al bekend dat de broers Liam en Noel Gallagher samen langs Britse en Ierse steden gaan touren. Die shows waren binnen een mum van tijd uitverkocht.

De band treedt op in Toronto (24 augustus), Chicago (28 augustus), East Rutherford (31 augustus), Los Angeles (6 september) en Mexico-Stad (12 september). Tickets gaan vrijdag in de verkoop. Fans kunnen zich registreren voor de voorverkoop. De band Cage the Elephant verzorgt het voorprogramma.

De band uit Manchester maakte in augustus bekend na vijftien jaar weer bij elkaar te komen. Op de kaartverkoop in het Verenigd Koninkrijk en Ierland kwam flinke kritiek omdat de tickets veel duurder bleken dan van tevoren was aangekondigd. Dat had te maken met de zogeheten dynamische prijsstelling van concertkaartjesverkoper Ticketmaster. Daardoor steeg de prijs van tickets door de grote belangstelling.