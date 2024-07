Nicki Minaj zegt optreden af wegens zorgen om veiligheid

Nicki Minaj heeft zondagavond op het laatste moment een optreden in Roemenië afgezegd. De rapper zou optreden op het Roemeense festival SAGA in Boekarest, maar ze heeft van haar veiligheidsteam het advies gekregen om niet naar het festival te reizen.

Minaj deelde een statement op sociale media, waarin ze het heeft over “zorgen over de veiligheid”. Dat zou volgens de verklaring te maken hebben met protesten in de regio. “Als moeder moet ik ervoor zorgen dat ik de juiste beslissingen neem, zodat ik thuis kan komen bij mijn zoon en mijn team thuis kan komen bij hun familie”, aldus Minaj. “Ik hou van jullie en dank jullie voor jullie begrip en steun”.

Het festival liet weten “kapot” te zijn van het nieuws. “We weten dat het een enorme teleurstelling is voor jullie allemaal, net als voor ons. Bedankt voor jullie begrip en steun in deze moeilijke tijd. We stellen jullie geduld op prijs en zullen zo snel mogelijk verdere updates geven.”

Het driedaagse festival SAGA kwam eerder deze week nog in het nieuws door een optreden van de Nederlandse dj Hardwell. De dj stopte vrijdagavond voortijdig met zijn show en uitte stevige kritiek op de organisatie. Op beelden op sociale media is te zien hoe de woedende dj het publiek toesprak. Het festival liet op Instagram weten het niet eens te zijn met de kritiek van Hardwell.